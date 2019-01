Matteo Salvini, il nostro amato Ministro dell’Interno, ci piace così com’è

Matteo Salvini l’abbiamo scelto, votandolo, ed ora governa nel governo gialloblu. Lega e 5Stelle sono due forze differenti, che cercano però di collaborare al meglio pur con tutti i mezzi d’informazione decisamente contro, tranne due o tre mosche bianche sparute. Matteo Salvini cerca di portare a casa più risultati possibile e in sette mesi direi che tanta strada è stata fatta, nonostante il governo gialloblu sia attaccatissimo e in particolare il nostro Matteo. Se vuole consolarsi, alla fine di una giornata difficile, con pizza e cipolle non va bene. E non va bene se la domenica mattina vuole concedersi pane e nutella. E guai ad indossare giubbotto o maglietta della polizia o dei vigili del fuoco. Fa il bambino e si pavoneggia infantilmente. Ancora di più se pubblica post che documentino questi atti. Va a Roma, dove è stata barbaramente uccisa la giovanissima Desiré, e fa opera di sciacallaggio; ugualmente, se va all’aeroporto di Ciampino per presenziare l’arrivo del terrorista Battisti, che finalmente andrà in carcere, e segna un importante cambio di passo. La vittoria è sua ma offuscata dal suo essere presente e da quella frase “Marcirà in galera”. Mai come con Matteo Salvini si richiedono non fatti ma bon ton soprattutto. Bene. Ci volete dire, e continuare a ripetere fino alla nausea, che il nostro amato Ministro dell’Interno è volgare, bambinone… ma non solo… razzista, fascista, nazista, insomma malvagio che di più non si potrebbe? Ce ne facciamo una ragione. A noi e a una stragrande maggioranza di italiani, sempre più in crescita, piace e molto. L’abbiamo votato perché ci dava fiducia, e tale fiducia non è diminuita perché sentiamo nelle sue parole e nelle sue azioni trasparenza e onestà. Matteo Salvini è uno di noi. Se lui ha qualche difetto, quelli sono anche i nostri difetti. Il buon senso ci dice che nessuno è perfetto, né lui né noi. Siamo tutti figli di Dio, sotto questo cielo, e facciamo del nostro meglio. Avevamo bisogno proprio di una persona così: onesta, trasparente e coraggiosa. Con lui noi italiani stiamo rialzando la testa e l’Europa riprende a rispettarci. In sette mesi la storia tra noi e l’Europa è decisamente cambiata. Io, personalmente, spero sempre che stia bene e che nessuno gli faccia del male. Vola Capitano!!!