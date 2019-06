Hong Kong: media, verso il congelamento della legge sull'estradizione

Dopo le forti proteste di questa settimana contro gli emendamenti alla legge sull'estradizione, l'amministrazione di Hong Kong sta valutando l'ipotesi di congelare le discussioni sulla nuova legge per uscire dallo stallo tra i manifestanti e le autorità locali. Lo riferiscono fonti del South China Morning Post, secondo cui già nelle prossime ore potrebbe arrivare un annuncio in questo senso, dopo un incontro di funzionari cinesi a Shenzhen, la metropoli alle porte di Hong Kong, per decidere sul da farsi.



Nella notte tra venerdì e sabato, poi, la leader della Regione Amministrativa Speciale cinese, Carrie Lam, avrebbe avuto un incontro con i funzionari più importanti della sua amministrazione, mentre un altro incontro era previsto nella mattina di oggi, ora locale, per disinnescare le polemiche attorno alla proposta di emendamenti alla legge, che permetterebbero la consegna di fuggitivi anche ai Paesi con cui non è in vigore un trattato di estradizione, tra cui la Cina.



Difficile, comunque, capire se la decisione di mettere in pausa la nuova legge possa cambiare lo stato d'animo degli oppositori: ieri hanno ribadito di volere il ritiro degli emendamenti e hanno già annunciato nuove manifestazioni per la giornata di domani.