Guatemala domani alle urne per il dopo-Morales

Elezioni presidenziali, legislative e amministrative domani in Guatemala: otto milioni di aventi diritto sono chiamati alle urne per scegliere il successore di Jimmy Morales, dopo una campagna elettorale segnata dall'esclusione dal voto di una ex magistrata anti-corruzione, Thelma Aldana, riparata negli Usa. Un voto sullo sfondo dei mali endemici del Paese sudamericano: violenza, corruzione, l'emigrazione di tanti alla ricerca del "sogno americano".



L'uscita di scena di Aldana, ex giudice anti-corruzione, ex procuratore generale, è stata imposta per via giudiziaria sulla base di ricorsi di avversari politici, che hanno denunciato presunte sottrazioni di fondi risalenti agli anni in cui dirigeva la procura guatemalteca, tra il 2014 e il 2018. Secondo l'Alleanza per le riforme, un cartello di organizzazioni della società civile, l'esclusione è stata una rappresaglia per le sue inchieste anti-corruzione, in particolare quelle condotte contro il presidente uscente Jimmy Morales e sul suo entourage.