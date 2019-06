Accoltellò Bolsonaro, i giudici lo salvano

Aveva cercato di uccidere il candidato premier Jair Bolsonaro, accoltellandolo. Ma anzicché finire in galera, i giudici lo hanno salvato. Un giudice brasiliano ha assolto per infermità mentale l'uomo, Adelio Bispo de Oliveira, ordinando il suo ricovero per un tempo indefinito in un manicomio giudiziario. L'attentato, dietro il quale si ipotizzò ci fossero come mandanti esponenti della Sinistra locale, avvenne durante un comizio a Juiz de Fora, a 186 chilometri a nord di Rio de Janeiro. Bolsonaro ha detto che ricorrerà in appello.



"Ora, se Adelio volesse rivelare chi lo ha pagato per uccidermi, le sue affermazioni non avrebbero alcun valore legale perché è pazzo", ha detto il presidente al quotidiano O Globo. "Hanno tentato di assassinarmi", ha aggiunto. "Credo di sapere chi è stato ma non posso dirlo perché non voglio pregiudicare nessuno".