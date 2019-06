SeaWatch, Salvini: "I nostri porti restano sbarrati"

"I porti italiani restano sbarrati. La SeaWatch ha caricato a bordo degli immigrati che stavano per essere salvati dalla guardia costiera libica. Poi ha chiesto a Tripoli un porto di sbarco, ma quando lo ha ottenuto ha detto che non avrebbe mai riportato gli immigrati indietro. Quindi la ong si è messa a girovagare per il Mediterraneo costringendo donne, uomini e bambini a inutili sofferenze. Poi ha chiesto indicazioni all'Olanda, avendo bandiera olandese. Successivamente ha contattato ancora l'Italia, ma per le navi pirata i nostri porti restano chiusi. Siamo di fronte all'ennesima sceneggiata dei finti buoni: a questo punto vadano verso il Nord Europa". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.