Sea Watch, Salvini: "Per me può stare in mare fino a Capodanno"

"Sono stati autorizzati a scendere bimbi, donne incinte e malati. Io voglio il bene di tutti. Per quello che riguarda questa nave fuorilegge, per me può stare lì per settimane, per mesi, fino a Capodanno". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a Recco dello sbarco di una decina di profughi della Sea Watch.



"Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti, per scelta di questi sequestratori di esseri umani - ha sottolineato il titolare del Viminale - Bambini, donne incinte e malati scendono. Questi delinquenti risponderanno alle loro coscienze di eventuali problemi" ha detto il vicepremier riferendosi all'equipaggio di nave.



"Non ci sono inchieste" sulla Sea Watch, ha detto Salvini "questi dovevano andare in Libia, potevano andare in Tunisia o a Malta: sono arrivati in Italia. L'hanno chiesto loro il porto alla Libia, la Libia lo ha dato e loro hanno disobbedito".