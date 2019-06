Faceva sesso con le alunne minorenni, si suicida a Napoli

Lo hanno trovato morto in casa. Ha rivolto contro di se' la canna di una pistola, mirando al cuore, e ha esploso un colpo, almeno secondo la prima ricostruzione dell'accaduto. E' morto suicida il professore del liceo Vico di Napoli agli arresti domiciliari da qualche giorno nell'ambito di una indagine su suoi rapporti sessuali con due 16enni sue alunne.



La relazione con le minorenni è emersa dopo le denunce delle giovani vittime che avrebbero accettato le sue 'attenzioni' forse in cambio di buoni voti a scuola. I rapporti erano testimoniati anche da messaggi in chat e via sms. L'uomo si è sempre dichiarato innocente.