Shock nel Pisano, bambini pestati con le mazze: "Non imparavano il Corano"

Bastonate con piccole mazze di ferro e sberle a una sessantina di bambini senegalesi figli di immigrati che a Santa Croce sull'Arno (Pisa) lavorano soprattutto nelle concerie. Motivo? Erano tardi nell'imparare il Corano. La squadra mobile di Pisa ha indagato per oltre un mese filmando i presunti abusi.



"Due senegalesi arrestati e un altro denunciato: insegnavano il Corano a ragazzini tra i 7 e i 17 anni a colpi di bastone. È successo a Pisa. Grazie a forze dell'ordine e inquirenti. Nessuno spazio agli estremisti, a chi predica odio, picchia, discrimina le donne. Siamo orgogliosi della nostra civiltà e la difenderemo a tutti i costi". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini.



L'indagine e' nata per fare luce sui comportamenti tenuti in una specie di doposcuola allestito in un piccolo appartamento al piano terra. Per i due arrestati, ora in carcere con provvedimento di custodia cautelare, e per l'indagato l'accusa è di maltrattamenti sui minori. Secondo quanto ricostruito nelle indagini ancora in corso e coordinate dal sostituto procuratore di Pisa Flavia Alemi, il centro di Santa Croce era frequentato da circa 60 ragazzini senegalesi tra i 7 e i 17 anni che in più di una occasione venivano percossi dai due insegnanti, ora in carcere, con delle mazze per inculcare principi coranici.



I due avevano il compito di tramandare la tradizione islamica adottando metodi dagli inquirenti giudicati violenti. In nessun caso la polizia ha riscontrato indottrinamenti antioccidentali o profilo di istigazione a comportamenti violenti, il che non scusa i due. L'indagine è in corso e previsti sono nuovi accertamenti nel centro che risulta regolarmente preso in affitto, tuttora aperto ma non funzionante dopo l'arresto dei due "educatori" incaricati di fare "lezione" ai minorenni.