Milano, "risorsa" ubriaca aggredisce tramviere. La Lega s'incazza con Sala

"L’aggressione violenta da parte di un sudamericano ubriaco ad un autista di un bus ieri notte a Corvetto conferma che la sicurezza a Milano, soprattutto nelle ore serali e sui mezzi pubblici, è fuori controllo, grazie ai messaggi sbagliati, come dire no al taser, che lancia l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Sala. Al posto di aumentare i biglietti si pensi a come aumentare la sicurezza del personale e dei passeggeri che viaggiano sui mezzi pubblici nelle tratte periferiche negli orari notturni". Lo dichiara il deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi.