Università, Manfredi: "A settembre si torni in aula". Coronavirus ringrazia...

Chissà se i nostri cervelloni al Governo sanno che il coronavirus si trasmette non solo con tosse e sputacchi, ma anche in ambienti chiusi saturi di goccioline di saliva in sospensione? Perché è emerso ieri (anche se gli scienziati giapponesi sono mesi che lo dicono) durante la testimonianza, sui canali Mediaset, di un medico romano distaccato come volontario in Lombardia per la lotta al covid. Che, ironia della sorte, il virus maledetto se l'è beccato non appena tornato al lavoro in un ospedale della Capitale. "Ho sempre seguito tutte le precauzioni", ha detto alle telecamere, "ma è bastato che mi togliessi un attimo la mascherina in un ambiente saturo di microbi per prenderlo". E questo spiega perché nelle Rsa sia stata strage, con anziani ammassati in ambienti chiusi. Altro che la distanza di un metro.



E a settembre il pericolo si riproporrà riaprendo le scuole. Perché non è vero che i giovani il virus non lo prendono. L'Università italiana, poi, è famosa per le aule affollate, per tacere dei mezzi pubblici pieni all'inverosimile quando son in viaggio gli studenti. Il rischio dunque c'è. Eppure..."A settembre si torni a fare lezione in aula". Il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, in un'intervista a Repubblica sprona gli atenei titubanti a riaprire. Solo 17 faranno esami in presenza a luglio."Intanto è un segnale", spiega Manfredi. "Ma dopo l'estate, se lo consentirà l'andamento del contagio, bisogna ripartire il più possibile in presenza. L'università è una comunità". Basta che non la trasformiate in lazzaretto...



Manfredi sottolinea che i "i servizi online andranno garantiti solo per gli studenti internazionali, i fuori sede che non saranno in grado di spostarsi e laddove l'affollamento non consente la frequenza a tutti". Il mio invito, dice ancora il ministro, "è a non contrapporre la didattica in presenza a quella a distanza, non buttiamola in scontro. Il tempo in cui il docente sale in cattedra e parla di fronte agli studenti, cioè la lezione frontale va rivista. Innovare la didattica è una esigenza e in questo la tecnologica può aiutare. La mia idea è che la didattica è interazione, che si debba stare in aula senza però fare crociate anti tecnologiche".