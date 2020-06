Colao agli Stati Generali. Per non concludere nulla

Oggi agli Stati generali farà il suo esordio in pubblico Colao, che presenterà il suo piano. Seguiranno gli interventi dei sindacati e degli enti locali. Intanto i vertici Ue "hanno riconosciuto il ruolo centrale che l'Italia ha avuto in questa emergenza: siamo stati un esempio per l'Europa", afferma Conte. Ma Salvini attacca il premier: "Non conosce vergogna". Critiche molte velate a Colao sono arrivare nei giorni scorsi da Romano Prodi, che in un editoriale su Il Mattino ha scritto: "Il primo grande ostacolo per lo svolgimento del suo utile lavoro è stato l’eccessivo numero dei componenti del comitato stesso. Non credo che questo compito così generale fosse l’obiettivo del governo, ma un obiettivo più utilmente mirato poteva essere raggiunto solo con una Commissione più ristretta nonostante l’eccellenza dei suoi componenti, a partire dal suo presidente".



"Ho trovato nel rapporto Colao un utile strumento non certo per prendere decisioni in autonomia ma, sicuramente, per aiutare il governo a prendere decisioni. Ma come capita in Italia è cominciato il tiro al bersaglio sull’intero lavoro del Comitato e, invece di passare alla fase della sintesi decisionale, si è ripiegato su un ulteriore approfondimento dell’aspetto conoscitivo, attraverso la convocazione degli Stati Generali", ha concluso.