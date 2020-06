"Alto rischio" covid, rimossi funzionari di Pechino

La Cina teme un "alto rischio" di diffusione del Covid-19 dopo il focolaio al mercato all'ingrosso di Pechino Xinfadi, che ha provocato da giovedì a oggi 79 casi accertati di contagio. Lo ha dichiarato la vice primo ministro cinese Sun Chunlan, a capo delle operazioni anti-epidemia del governo cinese. Pechino ha gia' imposto il lockdown a undici quartieri nei pressi del mercato, a cui se ne aggiungono altri dieci nel distretto nord-occidentale di Haidian, annunciati oggi, dove sono stati rilevati casi accertati di Covid-19. Finora sono stati condotti 76.499 test dell'acido nucleico su persone entrate recentemente in contatto con il mercato Xinfadi, che hanno portato a 59 i nuovi casi positivi al Covid-19.



Per il nuovo focolaio è stata aperta un'indagine e sono stati rimossi dall'incarico alcuni funzionari locali: Zhou Yuqing, vice direttore del distretto di Fengtai, per inadempienza nel controllo e nella prevenzione dell'epidemia, e Wang Hua, segretario del partito del villaggio di Huaxiang, a Fengtai. Rimosso dall'incarico anche il general manager del mercato all'ingrosso Xinfadi, Zhang Yuelin.