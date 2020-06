Conte come Cetto: promette soldi, soldi, soldi

Agli Stati generali Conte promette, promette, promette. Soldi a pioggia. Oggi se ne è uscito dicendo, in conferenza stampa, che imprenditori e partite iva hanno "sessanta giorni per chiedere fino a 40mila euro di ristoro a fondo perduto, commisurati alle perdite subite". Così il premier agli Stati generali, illustrando alcune delle misure del piano per il rilancio. "A differenza di altri governi non lasciamo i lavoratori, non li abbandoniamo per strada, non consentiamo che siano licenziati", ha detto ancora.



E ancora: "Vogliamo riformare le misure di protezioni sociali e la cassa integrazione" perché il meccanismo si è rivelato "farraginoso" e "lo vogliamo riformare e semplificare". Lo ha detto al termine della seconda giornata di lavoro degli Stati generali a Villa Pamphilj.