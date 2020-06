Immigrati, la sanatoria è finita. Andate in pace

"Sono passati 15 giorni dall'apertura dei termini per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo e lavorare in agricoltura, eppure nulla sembra essere cambiato. Le richieste, in questo senso, sono poche centinaia, che non risolvono i problemi del comparto che, a più riprese, chiedeva e continua a chiedere di poter usare i 'voucher' e che vengano aperti i 'corridoi verdi'. Ad aggravare la situazione gia' disastrosa, poi, le numerose segnalazioni di problemi tecnici sul sito per registrarsi, che di certo non possono essere una scusa, ma semplicemente un'aggravante. Spero che la ministra non si trinceri ancora dietro al silenzio, ma che faccia sentire la voce dei tanti agricoltori anche durante la kermesse organizzata dal presidente Conte che, ad oggi, dimostra verso il settore lo stesso interesse di Colao, ovvero, nessuno. Gli agricoltori sono stanchi, hanno dimostrato di poter affrontare emergenze climatiche, sanitarie e lavorative ma non un governo che non abbia la minima considerazione dei loro sforzi". Cosi' il senatore Francesco Battistoni, responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia.