Grillini a libro paga di Maduro? Esplode la polemica

Grillini finanziati dal Governo del dittatore venezuelano Nicolas Maduro? I pentastellati non ci stanno e, incazzatissimi, parlano di fake news. Crimi è tranciante: "Fake news, valuteremo le vie legali". Dura l'opposizione. "C'è una evidente sottomissione politica e culturale dei Cinquestelle al regime venezuelano. Se a questo si sommasse la prova di una tangente, chiamiamola donazione, sarebbe ancora più grave". Lo ha detto, a proposito della rivelazione del quotidiano spagnolo Abc sui presunti fondi del regime di Nicolas Maduro al Movimento 5 Stelle, 'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, a Milano per un flash mob alla statua di Indro Montanelli. Fidanza a questo proposito ha ricordato che l'Italia è stata "l'unica in tutta Europa a non legittimare il governo di Guaidò".





"Non spetta a noi giudicare sulla veridicità di quanto emerso sulla stampa in merito al finanziamento di 3,5 milioni di euro, avvenuto nel 2010, da parte del governo venezuelano Chavez-Maduro in favore dei M5S". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin. "Però non si può negare - aggiunge - che tale evento, se confermato, sarebbe gravissimo, ma si concilierebbe con l`atteggiamento benevolo che i grillini hanno sempre tenuto nei confronti del dittatore Chavez prima e di Maduro poi, e che ho già evidenziato in passato. Ricordiamo, per esempio, la risoluzione presentata in Parlamento nel 2017 dai grillini (tra cui Di Stefano e Di Battista), che conteneva affermazioni di apprezzamento della situazione economica e sociale venezuelana talmente discordi dalla realtà, come poi la storia ha confermato, da risultare difficilmente giustificabili. Lo stesso Di Stefano, attuale sottosegretario agli Esteri, è andato in pellegrinaggio sulla tomba di Chavez in occasione dell`anniversario della sua morte e accusava l`opposizione venezuelana di intralciare l'azione del governo Maduro. Ma il tempo è galantuomo e i nodi alla fine vengono sempre al pettine", conclude.



Gli eurodeputati del Movimento Cinquestelle erano "ferrei" nella difesa del regime venezuelano del presidente Nicolas Maduro, erede di Hugo Chavez, e "assolutamente impermeabili" alle ragioni degli italovenezuelani, che a migliaia sono scappati dalla Repubblica Bolivariana, insieme a milioni di profughi oggi ospitati in gran parte da altre nazioni latinoamericane. A dirlo all'Adnkronos è Mario Borghezio, per molti anni europarlamentare della Lega, il più attivo nella passata legislatura tra i parlamentari del Carroccio sui temi della politica internazionale. Dal 2017 al 2019, ai tempi del governo gialloverde, Borghezio sedeva in Commissione Affari Esteri a Strasburgo e ricorda bene le posizioni degli allora alleati pentastellati quando si trattava di Caracas. E, in particolare, quando Juan Guaidò si proclamò presidente ad interim, nel gennaio del 2019. Il politico leghista non sa dire se le indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo Abc, circa un presunto finanziamento da 3,5 mln di euro che sarebbe stato consegnato nel 2010 da emissari venezuelani al fondatore del M5S Gianroberto Casaleggio, oggi scomparso, siano vere o meno.



Giancarlo Di Martino, il console venezuelano a Milano da cui sarebbero transitati, secondo Abc, i 3,5 milioni destinati ai 5 Stelle, racconta di essere "rimasto sconvolto quando ho letto stamattina la notizia" e di avere pensato che "era un falso a orologeria". "Si tratta di una vecchia notizia del 2016 che già avevamo appurato essere falsa e che arriva da un Paese dove l'opposizione radicale ultrafascista che è contro il presidente Nicolas Maduro ha una grande forza. Lì ci sono persone che hanno aziende e mezzi economici per poter montare una notizia del genere".