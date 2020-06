Stati generali, Lupi: "Il nulla con il governo intorno"

"E' semplice definire gli Stati Generali di Conte: il nulla con il governo intorno. Basta passerelle che servono solo a gonfiare l'ego del presidente del Consiglio, il Paese ha bisogno di concretezza, le famiglie e le imprese attendono di sapere come verranno impiegati i miliardi in arrivo dall'Europa. Mentre la maggioranza pensa allo show mediatico, il 57% delle imprese è ancora in attesa della liquidità richiesta. Conte venga in Parlamento e si confronti per un piano di rilancio strategico". Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia e vice presidente del gruppo Misto alla Camera Maurizio Lupi.