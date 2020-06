Stati Generali, Napoli: "Per Conte aula Parlamento sorda e grigia"

"Sotto le volte affrescate e gli stucchi di Villa Doria Pamphilj il presidente del Consiglio si e' rivolto direttamente agli italiani per annunciare che mai nessun lavoratore sarà licenziato, saranno concesse altre quattro settimane di cassa integrazione e l'istituto sara' riformato. Applausi. Conte ha fatto sapere che farà un'informativa in Parlamento sul prossimo Consiglio europeo, non ci saranno quindi comunicazioni formali e nessun voto del Parlamento sulla linea del governo. In attesa di trasformare quell'aula "sorda e grigia" in un bivacco di suoi manipoli, Conte ha reso noto che il governo andrà avanti senza più un voto del Parlamento e farà scelte, anche le più importanti, avvalendosi di una forma di circolazione extra-parlamentare, semplicemente trovando un accordo con i partiti della sua maggioranza".



"Nel frattempo, continuerà a rinnovare i suoi appelli all'opposizione per un dialogo aperto, purché non sia nelle sedi proprie della democrazia". Lo afferma Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera. "Fuori d'ironia, personalmente non mi impiccherei più di tanto per sapere se Maduro o Chavez hanno finanziato il M5s. Mi chiederei piuttosto se Maduro non stia seduto a palazzo Chigi sotto mentite spoglie", conclude l'esponente forzista.