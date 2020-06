Salvini: "Autonomia fondamentale per governare in Veneto"

"Noi non poniamo condizioni, pero' i veneti hanno votato. E' il rispetto nei confronti del popolo veneto". Cosi' Matteo Salvini rispondendo, durante un incontro a Verona, a una domanda sulla futura alleanza in Veneto con Fratelli d'Italia e sulle possibili posizioni critiche del partito di Giorgia Meloni riguardo all'autonomia regionale. "Se i veneti non avessero votato - ha spiegato - qualcuno potrebbe dire che l'autonomia e' un capriccio di Salvini e di Zaia, ma il popolo veneto ha votato in massa. E quindi se ti proponi di governare la Regione Veneto e' chiaro che l'autonomia deve essere fondamentale nell'alleanza" ha concluso Salvini.