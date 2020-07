Taormina, Bolognari: "Dal governo rimborsi ridicoli, città turistiche a rischio dissesto"

Dopo Totò Martello, da Lampedusa, sulle criticità legate all'immigrazione, adesso Mario Bolognari, da Taormina, sul rischio default per i comuni turistici. Entrambi i sindaci di sinistra puntano il dito contro quello che in teoria dovrebbe essere un governo nazionale vicino alle loro idee politiche ma che nella realtà dei fatti si sta confermando un governo incapace di guidare la nazione peraltro in un momento davvero difficile.

A lanciare l'allarme sulla crisi del turismo in Sicilia, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia, è il sindaco del Pd Mario Bolognari, primo cittadino a Taormina, meravigliosa cittadina tra le capitali mondiali del turismo: "Per i mancati introiti derivanti dalla tassa di soggiorno abbiamo ricevuto solo 500 mila euro, meno del 20% e questo non può essere tollerato". In effetti, l'anno scorso Taormina solo di tassa di soggiorno introitò qualcosa come oltre tre milioni e duecento mila euro, più un milione per il ticket sui parcheggi.

E allora il sindaco invia una richiesta d'aiuto al parlamento: "Se non si interviene per rimediare entro il 19 luglio - commenta il sindaco Bolognari - molti comuni turistici saranno costretti a dichiarare il dissesto".