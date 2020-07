Efficientamento energetico: cambiano le regole in Lombardia

"La tutela dell'ambiente e la salute dei nostri cittadini sono sempre al centro dell'attenzione della Lega al governo di Regione Lombardia. E tutto questo passa anche attraverso il risparmio energetico. Per questo motivo martedì, in Aula consiliare, abbiamo approvato una Risoluzione riguardante un progetto di efficientamento degli edifici pubblici lombardi, un tassello importante da inquadrarsi nelle politiche ed azioni che Regione Lombardia sta compiendo nell’ottica di uno sviluppo che possiamo definire realmente sostenibile". Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, bresciana.



Che spiega: "Da molti anni mi interesso di politiche legate al tema del risparmio energetico tanto che come sindaco del comune di Remedello (Bs), ho fortemente voluto realizzare, insieme a tutta la giunta, l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e di quello delle caldaie pubbliche. In Commissione ambiente ho condiviso la Risoluzione, che chiede di razionalizzare la spesa energetica delle infrastrutture sanitarie e di potenziare gli investimenti su tutto il patrimonio immobiliare lombardo con incentivi per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili. La risoluzione rimarca l’attenzione che Regione Lombardia pone al tema del cambiamento climatico ed offre utili stimoli per approfondire e diffondere ancor più capillarmente la conoscenza relativa all’efficientamento energetico. In particolare la proposta avanzata dal Gestore Servizi Energetici di strumenti contrattuali innovativi per le infrastrutture sanitarie è sicuramente un passo importante, che in Commissione Ambiente abbiamo immediatamente sottoscritto e votato. Inoltre le molteplici azioni legate alla comunicazione, alla formazione e informazione e all’ottimizzazione delle risorse messe a disposizione in campo statale ed europeo per meglio sostenere l’efficientamento energetico degli edifici, favorirà anche la ripresa economica che Regione Lombardia sta attuando grazie al cosiddetto 'Piano Marshall' attivato a valle della crisi sanitaria dovuta al covid-19".





"Il progetto", continua Ceruti, "è molto articolato e prevede bandi per i Comuni per l'installazione di impianti ad energia rinnovabile, efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e per le infrastrutture nelle aree montane ed interne ed infine iniziative di educazione ambientale che coinvolgano le scuole ed il mondo della comunicazione. I nostri territori si difendono guardando anche al futuro, facendo in modo che le prossime generazioni ereditino un ambiente il più possibile salubre, economico ed ecosostenibile e questa Risoluzione rappresenta un valore aggiunto che non possiamo non considerare soprattutto in questo periodo di difficoltà economica". "Ringrazio pertanto il Presidente Pase che in poco tempo ha saputo portare in aula un documento condiviso da tutte le forze politiche", conclude Ceruti.