L'ultima del Governo: Ue pronta a sfidare i Paesi frugali

"Per la prima volta l'Europa reagisce e lo fa più velocemente dei suoi competitor internazionali: far saltare tutto sarebbe un danno gravissimo, e non capisco chi ne beneficerebbe, se non un puro interesse di politica interna". Lo dice il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola.



"Noi sosteniamo la proposta perché la leggiamo dentro un pacchetto che ha un equilibrio: 750 miliardi di Recovery Fund e quasi 1100 miliardi del bilancio, nel quale ci sono varie concessioni ai Paesi frugali. Quando si discuterà, si discuterà non solo dei 750 miliardi, ma anche degli altri 1100". "Vuole dire che se i Paesi frugali porranno problemi sui 750, l'Italia potrebbe fare lo stesso sui 1100 in cui sono concessioni per loro?", gli viene chiesto. "Assolutamente sì. Sarebbe difficile giustificare una diminuzione su un capitolo e non sull'altro", spiega intervistato da La Stampa.