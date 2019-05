Ternate ci Lega, Miola: "Il lavoro al centro"

E' una squadra coi fiocchi quella che la lista civica “Ternate ci lega” ha messo in campo per le prossime comunali. Candidato sindaco è Paloa Miola, che da 13 anni lavora presso l’ufficio stampa di Regione Lombardia. "Dopo averci riflettuto", ha detto a raccontato VareseNews, "ho deciso che fosse arrivato il momento di offrire a Ternate un po’ delle mie esperienze. Credo nelle possibilità del nostro territorio, che ha solo bisogno di un po’ di rilancio".





Nel team c'è un chirurgo, un tecnico specializzato, una diplomata in lingue straniere, un operatore aeronautico e diversi impiegati. Tutti con le idee molto chiare sul programma. Che mette al centro il sociale: assistere le famiglie in difficoltà per motivi di natura economica e occupazionale, proseguire l’iniziativa “Asili gratis” promossa da Regione Lombardia, supportare le attività del centro anziani comunale e migliorare l’assistenza domiciliare per le persone con malattie croniche, degenerative o disabilità.



E poi l’istituzione di uno “sportello bandi”, che faciliti la partecipazione del comune ai bandi; l’organizzazione di un servizio di bike sharing al parco Berrini; lo sviluppo del trasporto su rotaia con l’incremento delle corse durante il fine settimana. Infine, “Ternate ci lega” spiega di voler alleggerire il carico burocratico per le aziende e incentivare le assunzioni attraverso iniziative di formazione e collocamento per le persone disoccupate.