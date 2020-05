Gli Italiani come San Tommaso: crederanno se arriveranno i soldi

Ecco, alla fine è arrivato, il birignao del Governo che annuncia di aver partorito un leone quando invece – in soldoni (letteralmente, sic) – dal Palazzo non è uscito che un topolino. Anzi, forse è proprio sbagliato scrivere “alla fine”: infatti siamo solo all’inizio e, prima che possa sprigionare i rutilanti effetti promessi (o meglio, ripromessi, per l’ennesima volta) il decreto dovrà attendere l’esame parlamentare e il fuoco di fila della stessa litigiosa maggioranza. Visto che la ricomposizione pacifica delle quattro anime che strutturano il Governo è sembrato più un quadretto ad usum telecamere, piuttosto di un reale scenario di sintesi politica (che non esiste se non nella volontà pervicace di mantenere le terga sulle poltrone di comando).





Del resto ce lo conferma lo stesso Presidente del Consiglio, nel ribadire come lui e tutta la sua squadra di improvvisati centravanti sentissero tutto il peso e la responsabilità di un Paese che non poteva più aspettare. Ma va? Da quando? Da adesso? Che dire in questi casi, “meglio tardi che mai”? L’equipaggio dei Ministri e il loro azzimato timoniere si sono finalmente accorti che gli Italiani, Dipendenti e Imprenditori, hanno fretta: fretta e un disperato bisogno di aiuto. Non per tirare a campà e allungare un altro po’ l’agonia: chi è abituato a sudare e a rimboccarsi le maniche rifiuta l’elemosina del facile assistenzialismo. Qui si vuole semplicemente continuare a esistere, sopravvivendo a una morte economica che rappresenterebbe il funerale di una parte di noi stessi.



Sono 4,9 milioni le micro e piccole attività produttive che, secondo gli studi della CGIA di Mestre, sono a forte rischio di chiusura. Un patrimonio di specificità, abilità e competenze sul quale il Governo (che forse ha sempre visto le imprese col pregiudizio sinistrorso del capitalismo senza scrupoli) ha colpevolmente tergiversato per quasi tre lunghi mesi.

E ora? Ben venga se arriveranno finalmente i quattrini ma, dati i precedenti, gli Italiani sono legittimati a comportarsi come San Tommaso, e a crederci solo quando ci metteranno il naso, o meglio quando infilando le mani nelle tasche non sentiranno più il vuoto pneumatico di un’economia in bolletta. E forse, allora si commuoveranno anche loro, e le loro lacrime questa volta non saranno di disperazione ma di sguardo più mite e positivo sul futuro.



Di scommesse Giuseppi ne ha fatte tante, senza per ora mandare a segno troppe reti. Di lacrime ministeriali, versate da donne accorate e convinte, gli Italiani ne hanno già viste. Correva l’anno 2011 e quella pietas accompagnava il siluro del Ministro Fornero sulle pensioni. La fregatura, poi, è stata sesquipedale. Speriamo che il Ministro Bellanova, così prodiga nei confronti degli immigrati, non debba presto accorgersi di un acuirsi delle condizioni economiche degli Italiani, riservando magari qualche lacrimuccia pure per noi. No grazie. Di quelle lacrime ci auguriamo di poter fare a meno.