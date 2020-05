Filippine, 140mila sfollati a causa del tifone Vongfong

Un tifone abbattutosi sulle Filippine ha causato lo sfollamento di 140mila persone che sono state evacuate in rifugi d'emergenza. Il tifone Vongfong ha colpito il centro dell'arcipelago, provocando intense precipitazioni. Il paese è già alle prese con l'emergenza coronavirus, che nelle Filippine ha contagiato quasi 12 persone, con 790 morti. I centri di emergenza funzionano solo al 50% della loro capacità proprio perché molti di essi sono stati riconvertiti in zone di quarantena per il Covid-19.