La Slovenia annuncia la fine dell'epidemia di coronavirus

Il governo della Slovenia ha annunciato la fine dell'epidemia di coronavirus nel Paese, dopo che le autorità hanno confermato meno di sette nuovi casi di contagio nelle ultime due settimane. E' la prima volta che arriva un annuncio del genere in un Paese dell'Unione Europea.



I viaggiatori che arrivano in Slovenia da altri Paesi membri dell'Ue non dovranno più rimanere in isolamento per almeno sette giorni, come avveniva dall'inizio di aprile, ha affermato il governo in una dichiarazione.



Popolata da due milioni di persone, la Slovenia ha finora segnalato 1.464 casi di contagio da coronavirus e 103 decessi provocati dall'epidemia. "La Slovenia ha domato l'epidemia negli ultimi due mesi (...). Oggi la Slovenia ha il quadro epidemiologico migliore in Europa", ha affermato il primo ministro Janez Jansa in parlamento.