Coronavirus, superati i 300mila morti in tutto il mondo

In tutto il mondo,superati i 300 mila morti a causa del Coronavirus, con oltre 4,4 milioni di contagiati. Lo rende noto la Johns Hopkins University, specificando che circa l'80% dei decessi è avvenuto in Europa e negli Stati Uniti. Nello specifico i morti sono stati 162.654 in Europa (1.825.812 contagiati), mentre gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di decessi (85.813). Seguono Regno Unito (33.614), Italia (31.368), Francia (27.425) e Spagna (27.321).