Coronavirus: India, cibo gratis per i migranti interni

Cibo gratis per due mesi per 80 milioni di migranti interni: è parte del suo piano economico di 266 miliardi di dollari per combattere l'epidemia. Il ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman ha annunciato che le forniture di grano per un valore di 463 milioni di dollari andranno a beneficio di 80 milioni di migranti. Da quando è iniziato il blocco, decine di migliaia di migranti sono fuggiti dalle città a piedi, cercando di tornare ai loro villaggi.



Molti di questi lavoratori informali, che costituiscono la spina dorsale dell'economia cittadina, temevano di morire di fame durante l'isolamento. La condizione di questi lavoratori - molti dei quali hanno camminato per giorni senza disporre di adeguate quantità di cibo e acqua - ha causato una rabbia diffusa nel paese.