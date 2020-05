Coronavirus: Giappone, 99 casi dopo revoca di stato d'emergenza

Il Giappone ha registrato 99 nuovi casi di coronavirus e 23 decessi correlati il giorno dopo che il governo ha revocato lo stato di emergenza in gran parte del paese, scrive il sito della Cnn. Il totale nazionale sale a 16.905 casi e 723 morti. Di questi, 712 casi e 13 decessi sono quelli sulla nave da crociera Diamond Princess attraccata a Yokohama Bay in quarantena per due settimane a febbraio.



Ieri il Giappone ha revocato lo stato di emergenza per 39 delle 47 prefetture del Paese. Era in vigore a livello nazionale dal 16 aprile. Tokyo, Osaka e molte altre prefetture colpite rimarranno sotto lo stato di emergenza, e il governo riesaminerà la situazione il 21 maggio.