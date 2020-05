Cina, 4 nuovi contagi, sotto quota 100 i ricoverati

La Cina aggiunge quattro nuovi casi di contagio da coronavirus, ma per la prima volta scende sotto quota cento per il numero di persone ancora ricoverate per il Covid-19. Secondo gli ultimi dati della Commissione Nazionale per la Sanità, i quattro nuovi contagi sono stati sviluppati localmente tutti nella provincia nord-orientale del Jilin, che confina con la Russia e la Corea del Nord, dove si sono sviluppati molti dei casi locali degli ultimi giorni e dove, in una città, Jilin City, sono state imposte forti restrizioni alla mobilità nei giorni scorsi dalle autorità locali per il rischio di un ritorno dell'epidemia.



A rimanere ricoverati negli ospedali cinesi in attesa di guarigione dal Covid-19 sono, a oggi, ancora 91 pazienti, di cui undici in gravi condizioni. Dall'inizio dell'epidemia si sono verificati, in totale, 82.933 casi, e 78.209 pazienti sono stati dimessi dalle strutture ospedaliere dove erano ricoverati, mentre 4.633 sono morti.