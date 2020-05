Nubifragio a Milano: allagamenti in strada

A causa di un forte nubifragio che ha colpito la città, a Milano è esondato nella notte il fiume Seveso, mentre il Lambro è ai livelli di guardia: allagamenti e blackout in diversi quartieri, in particolare a Niguarda, con inevitabili forti disagi per la circolazione e i trasporti pubblici. "Seveso e Lambro: ore 3.10. Esondato Seveso a Niguarda in via Valfurva", ha scritto su Facebook l'assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, per poi aggiornare: "Seveso e Lambro ore 6.00 Continua a piovere molto e esondazione ancora in corso ormai da due ore. Salito anche il Lambro vicino a esondazione".



"Il forte temporale che stanotte ha colpito Milano ha provocato importanti disagi, tra cui l'esondazione del Seveso. Viabilità modificata e interventi in corso", ha postato invece su Twitter Davide Bassani consigliere del Municipio 2 di Milano. L'Atm ha fatto sapere che per le conseguenze del maltempo in particolare sulla linea metropolitana M2 i treni sono sostituiti da bus nelle tratte Famagosta-Assago e Famagosta-Abbiategrasso.



Il Comune di Milano aveva disposto dalle 18 di ieri l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) a seguito dell'allerta meteo arancione per il rischio di forti temporali emanato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia.