Palermo aggredita dalle fiamme: "Roghi dolosi"

Bruciano ancora porzioni di Palermo e della provincia. E' stata una lunga e difficile notte quella appena passata, la situazione e' meno grave, ma l'emergenza non è finita. Interessata anche stamane dagli incendi in particolare la zona di Monte Cuccio, dopo che per ore squadre dei vigili del fuoco e canadair hanno dovuto contenere i fronti di Baida, quelli tra via Ruffo di Calabria e la Falconara; e ancora Monreale e altri focolai di macchia mediterranea a Caccamo e a Giardinello. "Fiamme di origine dubbia - ha detto il capo della Protezione civile, Calogero Foti a Buongiorno Regione Sicilia - sono fatti in gran parte dolosi".