Ripresa...per il culo

Pochi spiccioli per i disabili, a secco le scuole paritarie, ignorate dal ministro Azzolina, partite Iva che rischiano di essere beffate, zero aiuti per l'edilizia, che invece ha il potenziale per far ripartire il lavoro. E' una gran delusione il decreto governativo per la ripresa, più interessato a sanare gli immigrati che ad aiutare i quattro milioni di italiani rimasti senza lavoro e pesantemente condizionato dal dietrofront grillino al rilancio degli appalti pubblici e alle misure per sostenere le imprese di costruzione. Niente nuovi cantieri, dunque, e niente sblocco del contratto di programma di Anas e Ferrovie per la manutenzione di strade e binari, fermo da due anni e mezzo.



"Lacrime anche per i commercianti che hanno il fondo in affitto, e per i proprietari dei loro immobili. Dieci giorni fa il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, aveva promesso il ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato. Qualcuno, magari, gli aveva pure creduto", scrive oggi Libero.



Che svela: "Il malcontento diventerà molto più forte se il decreto non sarà pubblicato in Gazzetta prima di lunedì 18, condizione necessaria affinché in quel giorno sia erogato il bonus da 600 euro ai lavoratori autonomi. E siccome il testo è stato scritto male, tanto che della versione ufficiale non c’è ancora traccia, il rischio è concreto. Un incubo per centinaia di migliaia di italiani, ma pure per Giuseppe Conte: sarebbe il suo fallimento definitivo, quello che gli costerebbe la poltrona".