Dopo la dittatura da Covid-19, anche il totalitarismo “verde”?

Le misure adottate per fronteggiare il Covid-19, l’ennesimo virus esportato dalla Cina in tutto il mondo, hanno dimostrato che le democrazie moderne possono facilmente trasformarsi in totalitarismi quasi perfetti, potendo contare su una organizzazione e apparato tecnologico che nazionalsocialismo e comunismo messi insieme potevano solo sognare. Per trasbordare un'intera società dalla libertà alla cattività resta però ancora fondamentale un elemento: la paura.

Ebbene, il governo e i media ad esso asserviti di paura per questa “epidemia cinese” ne hanno seminata tanta, al punto che gli italiani hanno supinamente accettato di fatto la sospensione di tutti i diritti costituzionali, compresi quelli inalienabili, come la libertà di culto.

Insomma, siamo diventati le cavie di un esperimento sociale molto pericoloso, soprattutto perché a condurlo sono forze politiche oggi al governo che il totalitarismo lo hanno nel Dna. E, fatto per niente secondario, sono forze che hanno dimostrato la loro assoluta sudditanza a poteri forti di natura economica, ideologica e politica, che degli interessi nazionali se ne fregano perseguendo obiettivi “globali”. Tra questi rimodellare completamente fin dalle fondamenta i rapporti umani e sociali.

Numerose sono le leve a disposizione per fare ciò e l’ambientalismo è una delle più potenti. Anche qui, agitando lo spauracchio della fine del mondo - ricordate l’ultimatum alla Terra di Greta e dei suoi seguaci gretini? - abbiamo già accettato di buon grado o subito misure controproducenti per l’ambiente che, oltre ad aver fatto guadagnare miliardi di dollari ai padroni del vapore, hanno assestato colpi micidiali alla libertà individuale – tanto per dirne una non siamo più liberi di decidere quale tipo di automobile comprare e quando comprarla, se vogliamo muoverci nelle città - e all’economia di mercato, facendoci avvicinare al sogno socialista della economia pianificata.

L’emergenza Covid-19 sta dimostrando che misure eccezionali sono possibili e che i governi – ormai solo nominalmente democratici – hanno il potere di attuarle perfino con il consenso delle masse, opportunamente orientate e “informate”.

I “Verdi” ad esempio stanno urlando ai quattro venti, proprio a partire dall’esperienza Covid, l’imposizione di misure severe per ridurre la produzione di CO2. E lo ha chiesto recentemente su Le Monde – noto giornale della sinistra francese - Nicolas Hulot, nome che a noi dice poco ma che in Francia è un personaggio molto noto consacrato alla lotta contro i “cambiamenti climatici” e a cui il presidente Macron ha offerto il “Ministero della Transizione ecologica e solidale”.

Anche Hulot ha percepito che grazie al panico causato dal Covid-19 è il momento di fare proposte radicali per influenzare le decisioni pubbliche che modelleranno il ritorno alla normalità. Egli sostiene che “la società, che ha accettato senza esitazione di essere privata delle libertà fondamentali, sogna di poter riguadagnare fiducia nel futuro, quindi è necessario fare le cose in grande”. Secondo il leader ecologista, “lo stato-provvidenza è tornato”, ma vanno chieste contropartite ecologiche concrete agli aiuti finanziari messi a disposizione delle aziende “per salvarle dal fallimento”. Ovvero un ricatto bello e buono che contempla pure un radicale cambiamento delle abitudini. “Per esempio - continua Hulot -, non sarà più possibile prendere l’aereo come prima, o acquistare un prodotto su Amazon che arriva dalla fine del mondo in 24 ore. Quelli che se lo possono permettere potranno comprare macchine-razzo o SUV? Spero di no. I prodotti alimentari saranno trovati fuori dalle stazioni e nei negozi? No. Offerta e consumo dovranno cambiare rapidamente”.

Per agevolare questo cambiamento, è necessario che “beni e servizi ecologicamente e socialmente virtuosi” siano tassati poco, mentre tasse alte serviranno per penalizzare i “beni tossici”.

Questo è solo un piccolo saggio di ciò che l’emergenza Covid-19 rischia di mettere in moto, facendoci fare un balzo indietro di un paio di centinaia di anni; ovvero a quando per mangiare si dipendeva quasi del tutto dalla terra, sempre che le annate fossero buone, si moriva a cinquant’anni perché non c’erano soldi per curarsi e per andare da Milano a Roma ci si impiegava una settimana col calesse o dieci ore col treno a vapore.

Da qui la necessità da un lato di mandare al più presto a casa chi occupa posti di governo, dall’altro di iniziare a comprendere una buona volta cosa si nasconde veramente dietro certo ambientalismo e dove vuole andare a parare.