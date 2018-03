Zaia: "Contano i programmi e i leader. Escludo un mio incarico nel Governo"

"Io non gioisco delle difficoltà degli altri. Noi sposiamo una sfida tutti insieme all'interno del centrodestra. Penso i cittadini abbiano superato questa suddivisione assurda tra centrodestra e centrosinistra. La verità è che la nuova politica va verso le leadership e i programmi che portano avanti questi leader, tant'è vero che i due leader che si sono distinti in queste elezioni sono Salvini e Di Maio. È una questione di credibilità e programmi portati avanti. Dopodiché confermiamo la solidità della nostra coalizione, tra l'altro io governo da 8 anni in Veneto proprio con loro".



Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, intervenuto ai mercoledì microfoni della trasmissione Ho scelto Cusano - Dentro la notizia su Radio Cusano Campus. Possibile incarico istituzionale? "Colgo l'occasione per mettere fine a questa manfrina" ha affermato Zaia. "Io ho ancora due anni di amministrazione e li voglio dedicare a quella che per me è la madre di tutte le battaglie: l'autonomia. Un'autonomia che abbiamo voluto con forza e che ha portato quasi due milioni e mezzo di veneti a votare per un referendum che molti credevano fosse una boutade".