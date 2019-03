Nuova Zelanda: strage in moschea per la marcia degli studenti

La strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, è avvenuta in prossimità della manifestazione degli studenti per il clima sulle orme dell'attivista 16enne svedese Greta Thunberg. La manifestazione è stata evacuata. La polizia, via Twitter, ha tentato di rassicurare i genitori che non riescono a rintracciare i loro figli perché l'intera città è stata messa in lockdown,ovvero bloccata mentre si cerca un sospetto armato in fuga.



La mattanza, durante le preghiere del venerdì. Secondo i media locali, vi sarebbero decine di morti: almeno 27, ma il bilancio non è stato ancora confermato. La premier Jacinda Ardern ha descritto l'accaduto come "un atto di violenza senza precedenti" e "uno dei giorni più bui della Nuova Zelanda". La polizia ha intercettato anche un'auto imbottita di esplosivi nel centro della città. Per ora sono stati effettuati quattro arresti: tre uomini e una donna