5G, Conte: "Cauteleremo gli operatori"

"Per quanto riguarda la partita del G5 è una partita che stiamo seguendo e stiamo valutando tutte le contromisure. Vale per i cinesi e per tutti gli operatori che gestiscono il traffico dei dati. Sono questioni molto sensibili per gli interessi nazionali e imporremo tutte le cautele per tutti gli operatori. Sono asset strategici". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'uscita da Palazzo Chigi.