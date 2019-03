Garante per l'infanzia, tavolo al Pirellone

Sostenere, con il coinvolgimento delle Istituzioni, i minori che vivono in contesti familiari difficili. È il progetto discusso oggi nella seduta della Commissione Consultiva del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia, a Palazzo Pirelli. Commenta il consigliere regionale Francesca Ceruti, membro della Commissione: “Si tratta di un progetto importante che pone al centro dell'attenzione la famiglia e la tutela dei minori. Facendo nostre le indicazioni della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York e le leggi regionali ed europee, oggi abbiamo ribadito in Commissione la nostra ferma intenzione di promuovere la cultura della tutela del minore”.



Continua Ceruti: “Questo è di un tema a me già noto. Come sindaco di Remedello ho avuto modo di toccare con mano le problematiche dei minori inseriti in contesti familiari difficili, grazie alle denunce e alle segnalazioni che ci arrivavano dalle scuole. Nel mio Comune, in dieci anni, abbiamo registrato diversi casi all'anno di situazioni problematiche, specchio di un disagio sempre più diffuso, sia a livello locale che regionale”.



“Spesso”, continua il consigliere regionale, “queste vicende che nascono in ambito familiare non si concludono con un lieto fine: nella migliore delle ipotesi per il minore scatta l'affido, nella peggiore il ricovero in comunità. Come sindaco prima e consigliere regionale poi sono fermamente convinta che sia obbligo della politica adoperarsi per la soluzione di quelle problematiche che coinvolgono minori e che mettono in crisi l'equilibrio della famiglia. È ad esempio fondamentale che i nostri bambini, che non hanno colpe, godano del diritto di vivere serenamente ogni tappa del proprio sviluppo evolutivo. Le Istituzioni e gli enti preposti in questo senso possono e devono aiutare”.



“Altro elemento emerso in Commissione”, conclude Ceruti, “riguarda la violenza contro le donne. Spesso ci si dimentica che la stessa coinvolge talora anche i figli. Un altro aspetto che non va sottovalutato e sul quale occorre intervenire subito”.