Sicilia, 156 i pazienti di cui 53 ricoverati e 11 in terapia intensiva

La situazione non è ancora critica ma c'è molta apprensione in Sicilia. Al momento sono 156 i casi di coronavirus accertati, 26 in più rispetto a ieri; dati comunicati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Questo il bollettino con i dettagli: 156 i pazienti, di cui 53 ricoverati (11 in terapia intensiva), 97 in isolamento domiciliare, quattro guariti e due deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 19; Caltanissetta, 2; Catania, 68; Enna, 2; Messina, 9; Palermo, 32; Ragusa, 4; Siracusa, 9; Trapani, 11. Casi molto probabilmente più contenuti anche perché il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sin dall'inizio in linea col collega della Lombardia Attilio Fontana, ha avuto il coraggio di anticipare di 24 ore il provvedimento del governo nazionale che ha poi esteso la zona rossa a tutto il territorio italiane.

Sul fronte amministrativo si registra una nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, atto che introduce ulteriori misure restrittive in materia di trasporti pubblici, ma anche controlli rivolti ad aeroporti, esercizi commerciali e attività alimentari all'aperto. Disposta la riduzione delle corse dei bus extraurbani che espleteranno corse solo nelle fasce orarie 05.30-9,00 , 13.30-16,00 e 17,00-19,00. Misure restrittive anche per il trasporto urbano, dalle ore 06,00 alle 21,00. Introdotto anche l'obbligo di disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutti i mezzi impiegati nel pubblico trasporto, sia via terra che per mare.

Infine, si registrano nuovi casi di soggetti denunciati per aver violato le normative introdotte per contrastare l'epidemia. Spicca, ad Augusta, il caso del tizio che voleva raggiungere la fidanzata con la quale aveva litigato poco prima al telefono. Sempre nel Siracusano, a Noto, 7 denunciati sorpresi a giocare a calcio, a Cassibile è stata trovata aperta una rosticceria e a Floridia un centro scommesse.