Coronavirus: se il Governo non la vuol capire...

"Ecco l’assurdità di aver lasciato aperte le tabaccherie. In molti comuni i sindaci sono costretti a fare ordinanze per bloccare le slot machine, i videopoker e gli acquisti di grattini per evitare assembramenti. Questa è un’altra grave mancanza del Governo: bisognava chiudere tutto, a cominciare dalle tabaccherie". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.