Coronavirus, denunciata prostituta nel Ravennate: "Io lavoravo"

"Stavo lavorando". E' questa la giustificazione che una prostituta rumena ha fornito ai carabinieri di Cervia, nel Ravennate, che per ben due volte l'hanno sorpresa in una piazzola della Strada Statale 16 nei pressi della cittadina balneare. I militari, alla seconda identificazione di fila, l'hanno così denunciata per inosservanza del provvedimento dell'autorità sul contenimento del contagio da coronavirus. La giovane ha dichiarato di essere lì per il suo autosostentamento, esattamente come gli altri lavoratori autorizzati a uscire di casa.