Macron in calo di consensi fa il lecchino di Trump: "Siamo alleati"

"Quando gli Stati Uniti vollero la loro indipendenza, la Francia fu al loro fianco. Nella 2/a guerra mondiale, decine di migliaia di americani vennero a morire sulle nostre terre. Quando gli Usa furono attaccati a inizio millennio la Francia fu al loro fianco e dei nostri figli morirono in quel conflitto. Siamo stati sempre alleati, e fra alleati ci si deve rispetto".



"Altro non voglio sentire, non voglio attaccarmi a dei tweet ma portare avanti la nostra alleanza": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, commentando in diretta tv dalla portaerei Charles de Gaulle, i tweet del presidente americano Donald Trump.





Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti aveva criticato la proposta del suo collega francese, di creare un "esercito paneuropeo" che permetta ai paesi dell'Unione europea di garantire la loro sicurezza senza l'aiuto di Washington. Attraverso il suo account Twitter, il presidente degli Stati Uniti aveva ricordato le perdite subite dalla Francia contro la Germania nelle due guerre mondiali, suggerendo che l'Europa avrà sempre bisogno di Washington e aveva ricordato anzi a Macron di "pagare per la NATO".