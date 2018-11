Asia Bibi, il M5S: "La Ue la aiuti"

"L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, gli Stati Membri e il Parlamento Europeo hanno una grande responsabilità verso Asia Bibi, madre pakistana e cristiana di 5 figli, condannata all'impiccagione e per fortuna assolta dalla Corte suprema del suo Paese". Lo afferma l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo.



"Dobbiamo usare tutti gli strumenti a disposizione per chiedere alle autorità del Pakistan di permettere ad Asia Bibi di lasciare il Pakistan in modo sicuro. Solo così, potrà trovare rifugio all'estero e godere della adeguata protezione internazionale".



Castaldo si dice "contento di sapere che alcuni Stati si siano fatti avanti e abbiano offerto la loro disponibilità per aiutare e ospitare Asia" ed esprime il suo "totale incoraggiamento a continuare così, a non arrenderci di fronte ai muri dell'odio e a farci promotori di una cultura di dialogo, di pace e di democrazia, le armi più potenti contro il seme dell'intolleranza religiosa".