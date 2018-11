Lega bresciana e AIB, a breve un incontro. "Nessuna paura delle critiche, se costruttive e in buona fede"

A poche ore dall'assemblea generale degli industriali bresciani, durante la quale il Presidente dell'associazione Giuseppe Pasini parlava di "politica che non ci vuole ascoltare", la Lega bresciana risponde prontamente e apre al confronto con Aib. A breve, infatti, i parlamentari leghisti di Brescia avranno un incontro con il Presidente di Aib, per dialogare nel merito delle questioni sollevate durante l'assemblea.



Ad annunciare l'incontro prossimo è il Senatore Stefano Borghesi, che dalla sua pagina Facebook ufficiale ricorda come "l'ascolto e la valorizzazione del territorio sono una prerogativa della Lega da sempre" e che "le critiche non ci spaventano, purché siano costruttive e in buona fede".











L'obiettivo comune tra industriali e Lega è una valorizzazione del modello Brescia, che è un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale e non solo.



Sulle pagine di alcuni quotidiani locali Simona Bordonali sottolinea come "il modello sarà quello dell'Autostrada della Valtrompia, una collaborazione che ha portato risultati" e come "gli emendamenti della Lega saranno migliorativi, la crescita siamo convinti che ci sarà".



Sempre sui quotidiani bresciani Stefano Borghesi ricorda inoltre come nel Def sia prevista la riduzione dell'Ires per aziende che investono e assumono, con un passaggio dal 24% al 15%.