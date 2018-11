Nuovo regolamento di polizia urbana della Capitale: minore degrado sulle strade

Dopo 72 anni il Comune di Roma ha un nuovo regolamento di polizia urbana. Sostituisce quello ottimo ma superato sotto molti aspetti, deliberato dalla Giunta Municipale Provvisoria della Capitale n. 4047 dell'8 novembre 1946 e fatto approvare dall’allora primo cittadino (scelto dagli Alleati per ricostruire la città e guidarla fino alle elezioni amministrative del 1946) Filippo Andrea VI Doria-Pamphili-Landi (1886-1958).





Al di là delle varie previsioni come lo stop al consumo di alcol in strada dalle 23 alle 7 ed i più severi divieti con l'introduzione del Daspo urbano per allontanare più celermente i soggetti “indesiderati” che abbiano commesso illeciti (modalità già prevista dal Decreto Minniti), stupisce positivamente del sindaco Virginia Raggi l’impulso a ridurre l’insicurezza, il disagio e l’allarme sociale generato nei cittadini dal fenomeno della prostituzione. Sempre per la motivazione parziale di garantire la «sicurezza della circolazione stradale», il nuovo regolamento prevede infatti il divieto di «esibire nudità o assumere comportamenti diretti inequivocabilmente a offrire prestazioni sessuali, di ingaggiare o concordare prestazioni e ad appartarsi in luogo pubblico con soggetti che esercitino l'attività di meretricio e, oltre a quanto già previsto dal Codice della Strada, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione».



Queste restrizioni in passato, come ha spiegato in conferenza stampa il vice capo di Gabinetto Marco Cardilli con delega alla sicurezza, erano state introdotte attraverso ordinanze contingenti e non durante questa consiliatura. Pertanto, la novità di un nuovo strumento non transitorio a disposizione della polizia municipale è d’accogliere con soddisfazione. Tanto più che anche il sindaco “di destra” Gianni Alemanno si era limitato sulla prostituzione ad elevare il pagamento della sanzione per la violazione dei regolamenti di Polizia Urbana ed Edilizio a 200 euro (Deliberazione della Giunta comunale di Roma dell’11 settembre 2008).



Il testo del nuovo regolamento passerà ora all’esame dei Municipi per l'acquisizione del parere non vincolante di loro competenza e successivamente arriverà in Assemblea Capitolina per la definitiva approvazione. Parallelamente alla repressione, il Campidoglio ha annunciato anche prossime misure a tutela delle persone dedite alla prostituzione, che siano vittime di violenza o di sfruttamento, offrendo interventi di sostegno psicologico e reinserimento presso strutture di accoglienza dedicate. In termini di educazione e recupero, «qualora il soggetto responsabile della violazione aderisca a un progetto di sensibilizzazione sulle tematiche del contrasto al fenomeno della prostituzione e della tratta, di durata minima di 4 incontri obbligatori, organizzato da Roma Capitale».