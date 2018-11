Salvini a Napoli, si scatenano le zecche rosse

Disordini a Napoli durante la visita del ministro degli Interni Matteo Salvini in Prefettura per presiedere la riunione del comitato per l' ordine pubblico e la sicurezza. Il gruppo di manifestanti del centro sociale Insurgencia in piazza a Napoli ha tentato di forzare il blocco della Polizia all'interno della Galleria Umberto, a pochi metri dalla Prefettura. Gli agenti li hanno respinti con una carica di alleggerimento. Momenti di tensione e uno dei giovani s'è preso una manganellata. Adesso per un mese ci sorbiremo le lamentazioni della Sinistra estrema.



"106 vigili urbani in più, impianti di videosorveglianza, c'è la norma rottama motorini nel decreto sicurezza e c'è un cronoprogramma di sgomberi dei palazzi occupati tra Napoli e provincia, in primis quelli pericolanti e quelli occupati dalla camorra. Quindi sgomberi dettati da criteri oggettivi non dettati da antipatia o simpatia del ministro". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del comitato per l'ordine pubblico.



"Temo si rischi il disastro ambientale, si rischia emergenza a livello mondiale, sia sanitaria e sociale. Non c'è programmazione e c'è incapacità", ha detto ancora Salvini. "Se uno pensa male, e non sono io, potrebbe supporre che non si è fatto niente perché qualcuno ha interesse perché non si faccia nulla", ha aggiunto. "E' a rischio la salute dei cittadini come in nessuna altra regione italiana", ha sottolineato. "Sullo spaccio, ripeto, porterò al ministro Bonafede una proposta di legge per quintuplicare le pene oggi previste", ha aggiunto Salvini.