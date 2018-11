Il Dl Genova è legge

A 3 mesi dal crollo del ponte Morandi, è legge il decreto Genova. Il Senato ha approvato il testo con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Il provvedimento era passato alla Camera l'1 novembre, dopo una seduta notturna.



L'Aula del Senato ha sospeso per qualche minuto la seduta dopo l'approvazione in un clima di bagarre. Senatori Pd avevano mostrato il fascicolo del provvedimento, con il presidente del Senato Casellati che ha chiesto di metterli giù. "Sono costretta a riprendere alcuni atteggiamenti che non possono essere riprodotti in Aula. Chiedo un atteggiamento corretto per il rispetto delle istituzioni, qui deve essere permesso a tutti di dire quello che vogliono", ha detto Casellati.