Regione Lombardia stanza 199.600 euro per la pista di atletica di Oggiono

“Regione Lombardia finanzierà 199.600 euro su un costo complessivo di 249.500 euro per la riqualificazione della pista di atletica leggera del centro sportivo De Coubertin di Oggiono”. Ne dà notizia il consigliere regionale della Lega, Antonello Formenti, che prosegue: “Il Comune di Oggiono ha partecipato al bando di Regione Lombardia per la risistemazione e la valorizzazione dell’impiantistica sportiva. La graduatoria emanata ieri dalla Regione ha visto il Comune brianzolo aggiudicarsi l’assegnazione di un contributo economico di quasi 200 mila euro”.



“Si tratta di un ottimo risultato per tutti coloro che praticano le varie discipline di atletica leggera sulla pista di Oggiono, dagli studenti alle tante associazioni che la utilizzano”. “Con queste risorse", continua il consigliere regionale della Lega, "la pista di atletica non subirà un piccolo intervento di rappezzamento, come fatto in passato, ma una vera opera di rifacimento che consentirà la piena fruibilità della struttura per parecchi anni a venire”.