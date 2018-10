Elezioni in Baviera, crolla la Csu, i populisti entrano al Parlamento

Alle elezioni bavaresi, stando alle ultime proiezioni pubblicate dall'emittente tv Ard alle 19.57, la Csu ha preso il 37,3%, l'Spd il 9,5%, i Freie Waehler l'11,6%, i Verdi il 17,8%, i populisti di Afd il 10,7% e i Liberali il 5. Resta fuori dal Parlamento la sinistra della Linke. "Un risultato storico". Queste le parole di Katharina Schulze. Robert Habeck, leader federale del partito ha invece ammonito: "Gli elettori hanno dato un segnale chiaro, non si può andare avanti così", ha affermato parlando a Ard.





"Un risultato amaro, ma abbiamo un chiaro mandato a governare", ha detto il segretario generale della Csu, parlando alla tv Ard, subito dopo gli exit poll. "Non è un giorno facile della Csu, e questo è un risultato doloroso. Lo accettiamo e ci confrontiamo. Lo analizzeremo. Ma una cosa è chiara: non solo siamo il partito più forte, ma abbiamo anche un chiaro mandato a governare", ha spiegato il candidato presidente della Csu Markus Soeder. "Adesso bisogna costruire un governo stabile per la Baviera", ha aggiunto. "Parleremo con tutti i partiti. Non tratteremo con Afd", ha anche spiegato Markus Soeder. Soeder ha poi affermato che "le liti non hanno aiutato" e che bisogna adesso andare avanti "con spirito costruttivo e maggiore ottimismo".





"È una sconfitta molto amara per il nostro partito", ha detto il segretario generale dell'SPD Lars Klingbeil. "Analizzeremo questi risultati in Baviera e a Berlino", ha affermato. "Quel che già si può dire è che si tratta di un chiaro segnale al governo di Berlino", ha aggiunto, criticando lo "stile sbagliato" e le troppe liti nel governo federale.





"Con questo risultato abbiamo l'aumento più significativo di tutti", ha detto Joerg Meuthen, di Afd, che vedono il partito populista entrare nel parlamento regionale con un 11%. Meuthen ha sottolineato che i Freie Wäehler hanno costituito una forte concorrenza per la destra in Baviera. "Non è realistico trattare per una coalizione con la Csu", ha aggiunto.





"In Baviera ha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione europea, il vecchio sistema che malgoverna da sempre a Bruxelles", ha commentato il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. "Sconfitta storica per democristiani e socialisti, mentre entrano in tanti, e per la prima volta nel Parlamento regionale, gli amici di Afd. Arrivederci Merkel, Schultz e Juncker", aggiunge. "A maggio l'Europa cambierà volto! Vi ho sempre detto che stava per arrivare un terremoto politico anche in Europa. Il voto in Baviera è solo un anticipo di quello che succederà", scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio.