'Ndrangheta a Palmi, due arresti per tentata estorsione

Il Commissariato di Palmi della Polizia di Stato ha arrestato due persone, Rocco Papasergio, di 41 anni, e Francesco Romeo, di 37, con l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda.



Secondo l'accusa, Papasergio e Romeo, accusati di essere affiliati alla cosca di 'ndrangheta dei Gallico, si sarebbero resi responsabili, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminale, di una tentata estorsione ai danni di un'impresa impegnata in un lavoro pubblico a Palmi.



I due avevano anche minacciato d'incendiare i mezzi della ditta nel caso in cui la richiesta estorsiva non fosse stata soddisfatta.