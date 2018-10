Migranti in festa a scuola a Palermo, partono gli insulti sui social

Un gruppo di immigrati invitati alla Festa dell'accoglienza alla scuola Antonio Ugo di Palermo ha scatenato domenica una serie di insulti sui social. L'istituto da anni organizza la festa. "Quanto avviene in queste ore, con violenti e volgari attacchi contro la scuola e il suo dirigente Riccardo Ganazzoli mostra l'ignoranza e l'arroganza preconcetta di chi parla e giudica senza conoscere - dice il sindaco Leoluca Orlando - di chi non sa che la Festa dell'accoglienza è parte di un percorso formativo che da anni è punto di riferimento per Palermo, con il coinvolgimento di alunni e famiglie. Un percorso che si basa sui valori fondanti della Costituzione".



L'iniziativa dell'istituto si è svolta la scorsa settimana alla presenza del sindaco. Il preside Ganazzoli ricorda che "la scuola è un luogo dove tutti gli essere umani saranno sempre accolti. Organizzeremo una festa ancora più grande con altri istituti per testimoniare che la scuola è un luogo dove tutti gli essere umani saranno sempre accolti".